Задержание провокатора Навального прошло в соответствии с законом РФ

Осужденный Алексей Навальный был объявлен в розыск за нарушения условий испытательного срока, говорится в пресс-релизе ФСИН.

Осужденный Алексей Навальный был объявлен в розыск за нарушения условий испытательного срока, говорится в пресс-релизе ФСИН.

Постановление о задержании провокатора вынесено 29 декабря 2020 года. В связи со систематическими нарушениями условий испытательного срока Алексею Навальному предписали дожидаться суда под стражей. Судебное задание состоится 29 января.

Публицист, доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов заявил, что правоохранительные органы обязаны задержать Алексея Навального и имеют на это законные основания. При этом эксперт не исключил, что задержание может произойти уже на борту самолета, который является территорией Российской Федерации.