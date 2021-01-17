ФСИН: меру пресечения Навальному определит суд 29 января

Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, сообщили в ФСИН.

Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, сообщили в ФСИН.

Самолет с блогером Алексеем Навальным приземлился в аэропорту Шереметьево. Сотрудниками правоохранительных органов задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный. С 29 декабря 2020 года он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

До определения меры пресечения блогер будет находиться под стражей.

В конце прошлого года Навальный и его соратники стали фигурантами нового уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, более 386 млн рублей из собранных в качестве пожертвований 588 млн рублей Навальный потратил на личные нужды, хотя средства предназначались якобы для ФБК (признан иноагентом в РФ) и других связанных с ним фондов.