Вернувшегося из Германии Навального задержали в Москве

Блогера Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

Блогера Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

"Берлинский пацмент" прибыл в Россию вместе с супругой Юлией Навальной рейсом авиакомпании "Победа". Условный срок основателя признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" планируют заменить реальным.

ФСИН ранее заявляла, что предпримет все возможные действия, чтобы взять Навального под стражу до заседания суда. Служба подала заявление о замене приговора, которое зарегистрировано в Симоновском районном суде города Москвы. Навальный проходит по делу "Ив Роше" и обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.