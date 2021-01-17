Объявленный в розыск Навальный задержан на территории Шереметьево

Московская полиция взяла под стражу прилетевшего из Берлина российского блогера Алексея Навального. Задержание произошло прямо в аэропорту Шереметьево.

Московская полиция взяла под стражу прилетевшего из Берлина российского блогера Алексея Навального. Задержание произошло прямо в аэропорту Шереметьево.

Навальный числится в розыске на территории РФ, поэтому правоохранительные органы немедленно задержали блогера по прибытию в страну. Судимости и два условных срока россиянина также дали полиции основания для взятия его под стражу.

Правоохранительные органы имеют полное право задержать Навального, поделился мнением доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов в комментарии Федеральному агентству новостей. По его мнению, нарушителя законодательства РФ могли задержать уже в самолете, когда он появился в воздушном пространстве над Россией.