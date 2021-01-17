Хазин объяснил, какой результат будет у «левого поворота»Путина

Кардинальная смена экономического курса России, которую готов провести ее лидер Владимир Путин, способна лишить либеральную элиту нынешнего влияния на экономику страны. Такое мнение привел экономист Михаил Хазин на YouTube-канале «Аврора» .

Кардинальная смена экономического курса России, которую готов провести ее лидер Владимир Путин, способна лишить либеральную элиту нынешнего влияния на экономику страны. Такое мнение привел экономист Михаил Хазин на YouTube-канале «Аврора»

По мнению эксперта, руководство РФ намерено отказаться от прежней модели развития и совершить резкий разворот в сторону социально-экономического курса государства.

«Глава государства может уже в самое ближайшее время инициировать в России "левый поворот", суть которого заключается в переходе от старой модели развития, ставящей во главу угла финансовый сектор и иностранные инвестиции, на социалистическую, где главный упор делается на восстановление промышленности и реального сектора экономики», — считает Хазин.

Экономист выразил уверенность, что при распространении нового подхода к функционированию национальной экономики либеральные элиты лишаться значительной часть своего влияния. По прогнозам Хазина, многие либеральные чиновники могут лишиться своих постов. На освободившиеся места должны прийти «люди с принципиально иным сознанием и устремлениями».

Новая социальная направленность российской экономики шокирует либерально настроенных экономических деятелей. Им приспосабливаться к изменившимся реалиям и делать главный упор на развитии финансовой системы России, заключил Хазин.