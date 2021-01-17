Озвучена сумма, которую чаще всего переводили россияне в 2020 году

Чаще всего россияне в прошлом году переводили друг другу до 100 тысяч рублей в месяц через Систему быстрых платежей (СБП).

Чаще всего россияне в прошлом году переводили друг другу до 100 тысяч рублей в месяц через Систему быстрых платежей (СБП).

Доля переводов с данной суммой составила 76%, свыше 100 тысяч рублей — 24% (на одного клиента в месяц). По статистике на операции с карты на карту пришлось 70% переводов суммой до 100 тысяч рублей в месяц на одного клиента. Суммой больше 100 тысяч рублей — 30%. Соотношение в 2019 году составляло 68% и 32% соответственно. Для исследования были изучены крупные переводы между физлицами с использованием системы СБП и с карты на карту по итогам двух предыдущих лет.

Система быстрых платежей позволяет физлицам делать мгновенный перевод средств по номеру мобильного телефона себе или другим гражданам вне зависимости от банка, клиентом которого является получатель.

Россиян предупредили о способах кражи банковского вклада. По словам начальника отдела по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, рост объемов хищений происходит по причине увеличения популярности систем интернет-банкинга, пишет ФАН.