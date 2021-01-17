Рейс из Германии, на борту которого находится блогер Алексей Навальный, совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Информацию о посадке также подтверждает табло во Внуково.

Рейс из Германии, на борту которого находится блогер Алексей Навальный, совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Информацию о посадке также подтверждает табло во Внуково.

Учитывая претензии к основателю так называемого Фонда борьбы с коррупцией со стороны закона, его прямо из аэропорта могут доставить в Следственный комитет для составления протокола задержания и допроса по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Также Навальному могут вручить повестку в суд по обращению ФСИН о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Заседание состоится 29 января.

Ранее юрист оценил вероятность ареста Навального по прибытию в Москву, сообщало Федеральное агентство новостей.