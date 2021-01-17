Ищенко объяснил, как Россия противостоит ядерной войне между Китаем и США

С помощью внешней войны демократы могут пытаться консолидировать расколотое американское общество. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию «Украина.ру»

С помощью внешней войны демократы могут пытаться консолидировать расколотое американское общество. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию «Украина.ру»

Как минимум половина населения США выступает против избранного президента Джо Байдена, поэтому внешний конфликт для демократов является одним из выходов. Впрочем, Соединенные Штаты слабы внутренне и недостаточно сильны в мировом плане, чтоб рассчитывать на победоносную войну, убежден Ищенко.

«Во всех случаях, где они могли бы напасть и победить они так или иначе сталкиваются с российским присутствием», — отметил он.

По словам политолога, США могли бы рассчитывать «раздавить» Китай в случае прямой военной конфронтации. Однако в случае обмена ядерными ударами американцы несут огромные потери, а Поднебесная прекратит существовать как государство.

«Но они видят существование де-факто российско-китайского военного союза. И понимают, что если Россия не нанесет по ним ядерный удар сразу в случае нападения на Китай, то сохранив свои ядерные арсеналы, она оказывается в выигрышном положении», — считает эксперт.

Начиная войну с Пекином, нужно начинать войну с Москвой, пояснил Ищенко.

«В таком случае России и Китаю будет плохо, а США не будет вообще», — заключил он.

6 января Конгресс США должен был утвердить результаты выборов, согласно которым новым президентом США стал Джо Байден. В тот же день к сторонникам обратился действующий лидер Дональд Трамп, не признающий итоги голосования. Протесты в его поддержку завершились штурмом Капитолия и массовыми беспорядками.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского. Порядка 50 правоохранителей получили ранения. Таким образом, инаугурация следующего президента 20 января пройдет в режиме ЧС. Демонстрации трампистов прошли также в Орегоне и Сакраменто, но были быстро подавлены полицией.

В тот же день Twitter начал ограничивать работу аккаунта Трампа. Во время штурма Капитолия президент призывал сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, но также называл их патриотами и продолжал говорить о фальсификации итогов голосования. После временного ограничения доступа соцсеть навсегда заблокировала аккаунт президента.