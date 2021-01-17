Военные вузы Западного военного округа получат 12 тысяч вакцин от коронавирусной инфекции.

Военные вузы Западного военного округа получат 12 тысяч вакцин от коронавирусной инфекции.

Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, в первую очередь вакцинируют военных специалистов, которые работают с пациентами COVID-19, руководящий состав, несущих боевое дежурство военных и преподавателей подведомственных вузов.

"Введение первого компонента вакцины курсантам, преподавателям и сотрудникам высших военных учебных заведений, запланировано на первые числа февраля текущего года", — указали в пресс-службе ЗВО.

Ранее Минобороны РФ заявило, что к 15 января 2020 года добровольную вакцинацию прошли 100 тысяч военнослужащих из запланированных 400 тысяч. Решением главы ведомства Сергея Шойгу, был организован процесс вакцинирования профессоров и преподавателей военных вузов, препарат "Спутник V" также получили семьи военных.