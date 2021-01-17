Активисты в одеялах устроили митинг возле белорусского посольства в Москве

Акция протеста против итогов президентских выборов прошла в Москве рядом с посольством Белоруссии. В сильный мороз к диппредставительству пришли чуть более десяти человек.

Акция протеста против итогов президентских выборов прошла в Москве рядом с посольством Белоруссии. В сильный мороз к диппредставительству пришли чуть более десяти человек.

Группа недовольных традиционно выстроилась в так называемую цепь солидарности. В 20-градусный мороз закутанные в одеяла и шарфы люди демонстрировали свою позицию, держа в руках бело-красно-белые флаги. Они стали характерным атрибутом для митингов, которые стали проводиться после 9 августа, сообщил ТАСС.

По итогам выборов президента Белоруссии убедительную победу набрал Александр Лукашенко. Свои голоса за него отдали более 80% избирателей. Основным соперником нынешнего лидера была Светлана Тихановская. Она не смогла набрать даже 11% голосов. После проигрыша Тихановская покинула республику и стала из-за границы подстрекать людей к проведению митингов.