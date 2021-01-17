РФ готова к диалогу с другими странами по вопросам вакцины от коронавируса

Россия готова к взаимодействию с другими странами по вопросам вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия готова к взаимодействию с другими странами по вопросам вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отечественные специалисты первыми в мире заявили о разработке препарата от COVID-19. К тому же Россия взаимодействует с партнерами в этом направлении. Мария Захарова сравнила создание вакцины с освоением космоса в середине прошлого столетия.

"Если им [США] удалось бы это сделать первыми, ни о каком мирном освоении говорить не пришлось бы. И с вакциной то же самое. Мы показали, что мы можем это делать первыми, и после этого мы протягиваем руку всем, для кого это является панацеей или возможностью для преодоления пандемии", — отметила Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

В России зарегистрировали два вакцины от коронавируса. Одна из них создана в центре имени Гамалеи. Другую разработали специалисты "Вектора". В ближайшее время ожидается запуск в гражданский оборот третьей вакцины от COVID-19. Ее создали в центре имени Чумакова.