Украинские СМИ рассказали, как в Одессе реагируют на русский язык

В некоторых магазинах Одессы продавцы перестали первыми обращаться к покупателям.

На Украине с 16 января вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания. Однако в Одессе закон соблюдают не все: многим сотрудникам магазинов трудно разговаривать на государственном языке. Об это пишет местное издание «Думская».

В некоторых магазинах Одессы продавцы перестали первыми обращаться к покупателям. Они выжидают, на каком языке с ними заговорит клиент.

«Если на украинском, то пытаются отвечать на нем же (получается не очень), если на русском, то сразу гора с плеч», — утверждают местные СМИ

Вместе с тем большинство молодых работников торговли хорошо владеют государственным языком и проблем с коммуникацией не испытывают, сообщает издание. Целый ряд торговых сетей «украинизировались» еще задолго до принятия закона.

По наблюдению журналистов, примерно половина работников крупных компаний в сфере торговли с готовностью начинают диалог по-украински. Однако в сети интернет-магазинов «Розетка» корреспондента обслужили на русском. Также украинским не владеют работницы государственной «Укрпочты». А в маленьких торговых точках закон и вовсе соблюдается «очень условно».

Верховная Рада приняла Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в апреле 2019 года. Теперь все поставщики услуг должны обслуживать клиентов и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. Использовать другой язык можно, если об этом попросит потребитель и этот язык окажется «приемлемым для обеих сторон». Информация в письменном виде, представленная в заведениях, может дублироваться на двух языках.

Кроме того, документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников по украинскому языку, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (13,3 тысячи рублей) до 6,8 тысячи гривен (17,7 тысячи рублей).