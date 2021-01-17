Российский политолог предсказал революцию в США после президентских выборов

Политический раскол американского общества на фоне президентских выборов может привести к революции в США. Такую точку зрения выразил политолог Евгений Сатановский.

Политический раскол американского общества на фоне президентских выборов может привести к революции в США. Такую точку зрения выразил политолог Евгений Сатановский.

Специалист спрогнозировал начало серьезных репрессий против сторонников действующего президента США Дональда Трампа после прихода к власти демократа Джо Байдена и его администрации. По мнению Сатановского, эти меры будут гораздо хуже маккартизма, который был популярен в 1950-х годах, пишет издание Nation News.

Церемония официального вступления во власть Байдена состоится 20 января. Инаугурация традиционно пройдет на Капитолийском холме в Вашингтоне.