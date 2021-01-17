19:54 17 Января 2021Политика
Борт с основателем ФБК не сядет во Внуково
Самолет, на борту которого находится блогер и основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный, приземлится в Шереметьево. Изначально рейс должен был прибыть во Внуково.
Самолет, на борту которого находится блогер и основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный, приземлится в Шереметьево. Изначально рейс должен был прибыть во Внуково.
Аэропорт Внуково закрыт, поэтому рейс отправится на посадку в Шереметьево. По информации источников, у лайнера достаточно топлива, чтобы совершить посадку на другом аэродроме.
Авиакомпания "Победа" также подтвердила, что Внуково закрыли для прибывающих самолетов.