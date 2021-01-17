Борт с основателем ФБК не сядет во Внуково

Самолет, на борту которого находится блогер и основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный, приземлится в Шереметьево. Изначально рейс должен был прибыть во Внуково.

Самолет, на борту которого находится блогер и основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный, приземлится в Шереметьево. Изначально рейс должен был прибыть во Внуково.

Аэропорт Внуково закрыт, поэтому рейс отправится на посадку в Шереметьево. По информации источников, у лайнера достаточно топлива, чтобы совершить посадку на другом аэродроме.

Авиакомпания "Победа" также подтвердила, что Внуково закрыли для прибывающих самолетов.