Американские дьяволопоклонники пообещали отомстить за поджог их древней обители

Представители Церкви Сатаны винят в произошедшем нетерпимых к другим религиям.

Исторический «Дом Хэллоуина» сгорел в северном пригороде Нью-Йорка. Он был одним из главных объектов поклонения Церкви Сатаны, пишет местное издание Poughkeepsie Journal.

Здание в небольшом городке Покипси подожгли рано утром 16 января. По данным местной полиции, это сделал неизвестный. На камеры видеонаблюдения попал человек с двумя канистрами из-под бензина. Он разлил жидкость на крыльцо особняка, поджег и убежал.

Во время пожара в «Доме Хэллоуина» находились два человека. Они самостоятельно спаслись и не получили ожогов.

Власти Покипси пока не нашли подозреваемых, но считают, что преступление было запланированным.

Лидер Церкви Сатаны Питер Гилмор провел «панихиду» по сгоревшему зданию. Он уверен, что за поджогом здания стоят верующие.

Другой член церкви, Изида Вермут, сравнила поджог с терактом.

Особняк был построен в 1900 году. Иизначально он принадлежал семье Аддамс, чья фамилия иронично совпадает с персонажами сериала «Семейка Аддамс».

Бывший хозяин дома Саут-Клинтон-стрит и сторонник церкви Сатаны Джо Мендилло оформил его в духе Хэллоуина и ежегодно проводил там праздник. Внутри здание было украшено пугающими скульптурами дьявола с рогами. На подъездной дорожке к дому десятилетиями стоял катафалк, а над укрытием для машин висела вывеска «Гараж дьявола».

A house at 27 South Clinton St., built in 1900, was set on fire on Jan. 14. https://t.co/0YT9gz8L6y