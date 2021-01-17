Режиссер "Антикиллера" Кончаловский рассекретил свою настоящую фамилию

Создатель дилогии "Антикиллер", мультфильма "Наша Маша и Волшебный орех" Егор Кончаловский сообщил журналистам интересный факт о себе.

Создатель дилогии "Антикиллер", мультфильма "Наша Маша и Волшебный орех" Егор Кончаловский сообщил журналистам интересный факт о себе.

Режиссер рекламы и игрового кино заявил, что в паспорте его фамилия не Кончаловский, а Михалков. Известный деятель кино является внуком военного корреспондента, писателя и баснописца Сергея Михалкова, а также сыном 83-летнего киноакадемика Андрея (Андрона) Кончаловского и актрисы Натальи Аринбасаровой. По словам 55-летнего Егора Кончаловского, его всегда звали по фамилии отца.

"Я же сын Кончаловского, а не Михалкова, хотя по паспорту я — Михалков", — пояснил режиссер в интервью МК.

Кончаловский не упомянул, что при рождении его назвали Георгием, а потом он стал Егором. Несмотря на известную фамилию, будущий режиссер служил в рядах советской армии. После службы он уехал за границу, учился в Оксфорде и Кенсингтонской бизнес-школе в Лондоне.

В 1999 году Кончаловский снял свой первый игровой фильм "Затворник", который получил не очень лестные отзывы кинокритиков. Его самым кассовым проектом является фильм и сериал с Гошей Куценко в главной роли "Антикиллер". Успех ленты объясняется удачным актерским составом и крепким сценарием, в основу которого лег детективный роман писателя Данила Корецкого.