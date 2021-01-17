Россия готовит обращение по нарушению свободы слова в США

Москва намерена выразить протест в связи с нарушением свободы слова в США. Об этом сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым.

Москва намерена выразить протест в связи с нарушением свободы слова в США. Об этом сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства обратила внимание на ход выборов президента Соединенных Штатов. По ее словам, ситуация вокруг избирательного процесса отразила все проблемы западного мира.

Захарова отметила, что страны Запада в попытке скрыть внутренние противоречия пытаются оказать давление на РФ. Она напомнила об антироссийских санкциях, направленных на остановку строительства российского газопровода "Северный поток — 2".