Прибывающих в Великобританию иностранцев ждет десятидневная изоляция

Британские власти намерены ввести обязательную десятидневную самоизоляцию для всех прибывающих в страну иностранцев.

Британские власти намерены ввести обязательную десятидневную самоизоляцию для всех прибывающих в страну иностранцев.

С 18 января выходцы других государств, пребывающие в Соединенное Королевство, должны предоставить результаты теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа до поездки. Тем, кто не сможет предъявить необходимые документы, придется заплатить штраф в размере до 500 евро.

Тех, кто не намерен придерживаться обязательной самоизоляции, также ждет штраф от 1000 до 10 тыс. евро. Проверять иностранцев будут при помощи GPS и системы распознавания лиц. В Великобритании пятый день подряд за сутки регистрируют более тысячи умерших от коронавируса. За прошедшие 24 часа COVID-19 подхватили еще более 41 тыс. британцев.