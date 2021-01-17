Названа причина, из-за которой Украина боится достройки "Северного потока — 2"

Замглавы ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова рассказала журналистам, почему в Киеве не хотят достройки как "Северного потока — 2", так и ряда других трубопроводов.

Замглавы ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова рассказала журналистам, почему в Киеве не хотят достройки как "Северного потока — 2", так и ряда других трубопроводов.

Речь идет о запуске второй нитки "Турецкого потока" в Евросоюзе. "Нафтогаз" начал переживать о будущем, ведь Россия может отказаться от транзита газа с помощью украинских мощностей.

"Единственное, что ее будет сдерживать, — это условия подписанного контракта на транзит топлива", — заявила эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Документ подразумевает договоренности о перевозках газа между Москвой и Киевом и действителен до 2025 года. Мильчакова допустила, что Украина может снова начать закупать голубое топливо у России, если поставит в приоритет свои экономические выгоды.