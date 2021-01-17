Пытавшихся устроить беспорядки во Внуково Соболь и брата Навального задержали

Юриста признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь задержали в московском аэропорту Внуково. Вместе с ней из терминала вывели еще несколько лиц.

Юриста признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь задержали в московском аэропорту Внуково. Вместе с ней из терминала вывели еще несколько лиц.

Все задержанные ожидали в аэропорту возвращения главы ФБК Алексея Навального, который вылетел в российскую столицу из Берлина рейсом DP936.

Вместе с Соболь с правоохранителями из Внуково проследовали соратники блогера Руслан Шаведдинов и Константин Котов, а также Илья Пахомов и Анастасия Кадетова. По информации СМИ-иноагента "Радио Свобода", в число задержанных вошел и брат основателя ФБК Олег Навальный.

Названные лица пытались спровоцировать конфликт с фанатами певицы Ольги Бузовой, которые готовились встретить звезду с трапа. Уточняется, что они навязывались к поклонникам артистки и оскорбляли их, рассчитывая на стычку. Ролик, распространившийся в Telegram, позволяет увидеть, что провокаторами выступили именно соратники Навального.