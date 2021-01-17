Экс-посол РФ рассказал, зачем власти Литвы лебезят перед США

Власти Литвы мечтают стать 51-м штатом, считает Александр Удальцов.

Влияние США в Литве является определяющим, а местные власти мечтают стать 51-м штатом. Такое мнение высказал экс-посол РФ в Вильнюсе Александр Удальцов в интервью порталу RuBaltic.Ru.

«Они (литовские власти — прим.ред) стремятся очень, чтобы в Вашингтоне чаще их видели и слышали, гладили по головке. <…> Во всех документах, во всех официальных выступлениях США называются главным партнером, гарантом безопасности и так далее. [Президент Литвы Гитанас] Науседа чуть ли не первый поздравил [избранного президента США Джо] Байдена по итогам выборов», — сказал дипломат.

Литовские власти «постоянно ищут возможность контактов на международных форумах, коллективных встречах с лидером США или госсекретарем», отметил Удальцов. Иногда им это удается. Так, Науседа поздравил Байдена с победой 7 ноября — до официального подведения итогов голосования.

Удальцов возглавлял посольство России в Литве с 2013 по 2020 год. После отставки занял пост исполнительного директора Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Дипломат усомнился в том, что отношения Вильнюса и Москвы будут налаживаться после смены главы МИД республики и рассказал о негативном настрое экс-президента Литвы Дали Грибаускайте в 2013 году.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Однако подсчет голосов затянулся из-за рекордного голосования по почте и высокой явки. В итоге выборщики определили новым президентом Джо Байдена. 6 января американский Конгресс должен был утвердить результаты выборов. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего главы государства Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.