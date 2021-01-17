Американские журналисты сделали неутешительный прогноз по отношениям РФ и США

Авторы журнала The National Interest предположили, каким будет российско-американский диалог в случае возвращения "ветерана" администрации 44-го президента США Виктории Нуланд.

Авторы журнала The National Interest предположили, каким будет российско-американский диалог в случае возвращения "ветерана" администрации 44-го президента США Виктории Нуланд.

Избранный президент США Джо Байден предложил назначить Нуланд заместителем государственного секретаря США. По словам обозревателя издания Марка Эпископоса, она играла важную роль в реализации политики администрации 44-го президента страны Барака Обамы на Украине в 2014 году. Он считает, что предстоящее назначение Нуланд "вызовет восторг" в Киеве.

"Одновременно это ясный сигнал для Москвы о том, что шансы на американо-российское сближение при администрации Байдена остаются чрезвычайно призрачными", — добавил журналист.

Нуланд занимала должность официального представителя Госдепартамента США с 2011 по 2013 годы.