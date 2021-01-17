Использование российского «Спутника V» разрешили в восьми странах мира

Регуляторы восьми стран мира разрешили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе РФПИ.

Регуляторы восьми стран мира разрешили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе РФПИ.

Ученые российского научного Центра им. Гамалеи создали первую в мире вакцину от коронавируса. Исследователи разных стран сразу заинтересовались российской разработкой, напомнили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

Вакцинацию от COVID-19 российским «Спутником V» будут проводить в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Венесуэле, Алжире, Боливии, Палестине и Парагвае. Конгресс Бразилии также не исключил использование российской вакцины на территории своей страны, добавили в РФПИ.

Бразильский штат Баия попросил суд разрешить применение российской вакцины от COVID-19. Национальный фармрегулятор Бразилии пока не принял окончательное решение по этому поводу, однако ситуация с коронавирусом в стране неблагоприятная, заявили в Баия.