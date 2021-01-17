18:18 17 Января 2021Политика
Соратники Трампа заинтересовались получением гражданства РФ
Вопрос о получении российского гражданства стал очень популярен среди сторонников действующего американского президента Дональда Трампа, сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова.
Вопрос о получении российского гражданства стал очень популярен среди сторонников действующего американского президента Дональда Трампа, сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова.
Об этом официальный представитель российского ведомства рассказала в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
"Сейчас самый популярный комментарий, который мне присылают в личку в социальных сетях из Соединенных Штатов Америки, —...как можно российское гражданство получить", — заявила дипломат.
По мнению Захаровой, американцы, поддерживающие главу США Дональда Трампа, опасаются гонений новой администрации избранного президента Джо Байдена.