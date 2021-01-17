Ученые создали желудочный имплантат для снижения чувства голода

Новый имплантат для желудка позволит подавлять чувство голода для лечения ожирения. Разработанное учеными устройство стало гораздо удобнее предыдущих моделей.

Новый имплантат для желудка позволит подавлять чувство голода для лечения ожирения. Разработанное учеными устройство стало гораздо удобнее предыдущих моделей.

Страдающие от лишнего веса пациенты зачастую вынуждены прибегать к желудочному анастомозу. Также существует большое количество различных устройств, которые медики вживляют в желудок для стимулирования чувства сытости. Все эти приборы имеют большие размеры и обладают неудобным проводом.

Исследователи из Техасского университета A&M создали прототип беспроводного желудочного имплантата длиной всего в один сантиметр. Устройство может использоваться для манипулирования нервными окончаниями в ЖКТ. Это поможет снизить аппетит пациентов, борющихся с лишними килограммами, рассказали разработчики.