Захарова опровергла показной характер выхода России из ДОН

Россия не пытается что-либо продемонстрировать избранному главе США Джо Байдену выходом из Договора по открытому небу (ДОН), заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия не пытается что-либо продемонстрировать избранному главе США Джо Байдену выходом из Договора по открытому небу (ДОН), заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Решение руководства РФ о выходе из ДОН не является показным, отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала "Россия-1". Она подчеркнула, что Москва ничего не хочет этим продемонстрировать администрации избранного американского лидера.

Захарова была удивлена выводам главного редактора одного из либеральных изданий, который назвал подобный шаг России якобы демонстративным. Она подчеркнула, что такая точка зрения является ошибочной и несерьезной.