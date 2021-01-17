Волочкова в купальнике сделала селфи с иконой

Анастасия Волочкова опубликовала в Сети новую фотографию, на которую попала необычная деталь. Артистка балета сделала селфи в купальнике рядом с иконой.

Анастасия Волочкова опубликовала в Сети новую фотографию, на которую попала необычная деталь. Артистка балета сделала селфи в купальнике рядом с иконой.

Артистка балета Анастасия Волочкова опубликовала в Сети полуголое селфи с иконой, которое набирает популярность. Пользователи Instagram не скупятся на лайки. За пару часов публикацию знаменитости оценили почти пять тысяч человек. В описании к снимку Волочкова пояснила, что кадр сделала специально для того, чтобы показать фигуру. Судя по всему, икона оказалась случайной деталью, которую она забыла убрать.

"Много физической нагрузки, занятий, репетиций и практически отсутствие еды. Утром я ем полчашки постного острого овощного супа со шпинатом без соли. А вечером два вареных всмятку яйца", — рассказала Волочкова, что делает для того, чтобы всегда оставаться в форме.

Волочкова регулярно рассказывает поклонникам новости из своей жизни. Сейчас она активно готовится не только к выходу нового спектакля, но и к собственному юбилею. 20 января ей исполнится 45 лет. Артистка планирует пышно отметить день рождения.