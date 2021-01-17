Посол РФ в Турции удивился отсутствием "Спутника V" в материале о вакцинах

Вакцина "Спутник V" обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

Вакцина "Спутник V" обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

Алексей Ерихов направил письмо в Союз врачей Турции, в котором удивился отсутствием упоминания российской вакцины "Спутник V" в материале организации "Вакцины — общая ценность для всего живого".

Дипломат искренне недоумевает, на основе каких списков и рейтингов была сделана подборка. Он подчеркнул, что российская вакцина является эффективным способом защититься от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

"Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, доказаны в более чем 250 клинических исследованиях на протяжении двух десятилетий", — отметил российский посол.

Российской вакциной в настоящее время привились более 1,5 миллиона человек в мире. Ее одобрили не только в РФ, но и в Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Палестине и Сербии, инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС, в январе ожидается ее сертификация еще в девяти странах.