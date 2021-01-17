17:12 17 Января 2021Политика
"Берлинский пациент" отправился в Россию к ожидающим его сторонникам
Блогер Алексей Навальный вылетел в Россию в окружении оппозиционных и зарубежных журналистов.
Блогер Алексей Навальный вылетел в Россию в окружении оппозиционных и зарубежных журналистов.
Одиозный "берлинский пациент" вечером 17 января отправился в столицу РФ рейсом "Победы". В самолете уже начались беспорядки — одного из пассажиров сняли с борта по неустановленным причинам.
Навальный, известный своими связями с сотрудниками западных спецслужб, отправился в Россию по заданию кураторов. Он в очередной раз рассчитывает устроить несанкционированные с властями акции протеста и дестабилизировать ситуацию в стране. При этом сотрудники ФСИН готовятся задержать блогера, который шесть раз нарушал условия испытательного срока.