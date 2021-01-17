"Берлинский пациент" отправился в Россию к ожидающим его сторонникам

Блогер Алексей Навальный вылетел в Россию в окружении оппозиционных и зарубежных журналистов.

Блогер Алексей Навальный вылетел в Россию в окружении оппозиционных и зарубежных журналистов.

Одиозный "берлинский пациент" вечером 17 января отправился в столицу РФ рейсом "Победы". В самолете уже начались беспорядки — одного из пассажиров сняли с борта по неустановленным причинам.

Навальный, известный своими связями с сотрудниками западных спецслужб, отправился в Россию по заданию кураторов. Он в очередной раз рассчитывает устроить несанкционированные с властями акции протеста и дестабилизировать ситуацию в стране. При этом сотрудники ФСИН готовятся задержать блогера, который шесть раз нарушал условия испытательного срока.