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17:08   17 Января 2021
Армия

Во Франции рассказали, чем обернется окончание действия СНВ-III

Во Франции рассказали, чем обернется окончание действия СНВ-III

Стратегический баланс двух крупнейших держав, имеющих ядерное оружие, может рухнуть после окончания срока действия СНВ-III, считает глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Средство контроля над вооружениями должно быть сохранено Россией и США, считает руководитель французского внешнеполитического ведомства. По его словам, в противном случае стратегическое равновесие двух стран может быть нарушено.

"Если ничего не будет предпринято в ближайшие недели, между Москвой и Вашингтоном не останется никаких инструментов для контроля над ядерными вооружениями", — констатировал Жан-Ив Ле Дриан.

Окончание действия договора о сокращении наступательных вооружений СНВ-III может привести к нарушению ядерного баланса, что негативно отразится , в первую очередь, на Европе, подчеркнул глава Министерства иностранных дел Франции.

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