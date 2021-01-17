Некоторые пенсионеры в России могут получать более 30 тысяч в месяц

После повышения пенсий в нынешнем году около 20% пожилых людей будут получать ежемесячно 30 и более тысяч рублей, заявил член Совета Федерации Валерий Рязанский.

После повышения пенсий в нынешнем году около 20% пожилых людей будут получать ежемесячно 30 и более тысяч рублей, заявил член Совета Федерации Валерий Рязанский.

На такой уровень выплат могут рассчитывать те, кто отработал 15 лет на Крайнем Севере либо 20 лет — в условиях, приравненных к нему. Речь идет в том числе о работниках, строивших предприятия за Полярным кругом, участвовавших в разработке нефтяных и газовых месторождений. Все они включены в списки льгот за вредное производство, за работу в подземных условиях.

Среди других категорий Рязанский в комментарии kp.ru упомянул академиков, народных артистов, военных, ученых, сотрудников правоохранительных органов и судов. Входят в список и те, кто работал в системах государственной власти на федеральном и региональном уровнях, в законодательных собраниях и правительствах регионов. Это не только руководители или члены региональных правительств, но и аппаратные чиновники уровня ведущих специалистов.

Чиновники более низкого звена на столь высокие пенсии могут рассчитывать не всегда, так как их должностные оклады порой ниже прожиточного минимума, добавил сенатор.