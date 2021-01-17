Сатановский о выходе из ДОН: Россия перестала играть в игры США

Россия годами получала от США «пощечину за пощечиной, санкции за санкциями, нотацию за нотацией», заявил политолог.

Выход из Договора по открытому небу (ДОН) подводит черту под целой эпохой, когда Россия была наивной и стремилась интегрироваться в Западный мир, идя на любые уступки. Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале «Армагеддоныч».

«Взаимности мы с той стороны не получили. На первых порах договора, в которые нас втягивали, были взаимообязывающими, как тот же ДОН, а потом начали обходиться и без этого. Чего церемониться с дурачками? Главное было подвинуть Москву. Сначала с постсоветского пространства, а там и с излишней для нее, избыточно большой и богатой российской территории. Ну, ее и двигали. Со временем, перестав даже особо маскироваться.!», — пишет автор.

По мнению Сатановского, особенно отличились по части несоблюдения международных договоренностей США. Россия годами получала от американцев «пощечину за пощечиной, санкции за санкциями, нотацию за нотацией». После того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе из договора, его смысл исчез, подчеркивает политолог.

Россия не могла летать над американскими базами в Европе, а союзники США по НАТО продолжили разведку над российскими объектами. При этом европейцы отказались давать гарантии, что полученная в ходе этих полетов информация не уйдет к американцам, напоминает политолог.

«Вольному воля. Штаты теперь возглавит [Джо] Байден, но лучше не будет - будет хуже. Ну и чего тогда было от всего этого ждать? Продолжать невесть что из себя строить и делать вид, что мы не понимаем, куда все клонится? Зачем?! Сейчас, по крайней мере, Россия перестала играть в их игры. И вот тут у нас будет по-настоящему равный подход друг к другу. Они сколько смогут разведают, но без нашей помощи. Мы — тем более».— заключил Сатановский.

Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года государствами ОБСЕ и позволяет военным 33 стран совершать инспекционные полеты над территориями друг друга для «укрепления доверия». В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе американской стороны из соглашения. В ночь на 22 ноября 2020 года Вашингтон завершил процедуру.

15 января МИД России сообщил о запуске процедуры по выходу Москвы из ДОН. В дипведомстве подчеркнули, что выход США из этого соглашения нарушил баланс интересов государств, участвующих в договоре, а остальные партнеры по ДОН не поддержали предложения России по обеспечению жизнеспособности соглашения в новых условиях.

Этот договор стал второй международной сделкой по контролю за вооружениями, из которой вышли Штаты. Первой стал Договор по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), откуда следом за США вышла и РФ.