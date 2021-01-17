Хирург по фото поставил диагноз Бледанс и посоветовал сделать операцию

Пластический хирург Мадина Байрамукова посмотрела на фотографию 51-летней актрисы Эвелины Бледанс и заявила, что ей нужно сделать операцию.

Пластический хирург Мадина Байрамукова посмотрела на фотографию 51-летней актрисы Эвелины Бледанс и заявила, что ей нужно сделать операцию.

Актриса театра и кино Эвелина Бледанс никогда не скрывала от поклонников, что время от времени обращается за помощью к хирургам. После рождения второго сына она пережила маммопластику. Пластический хирург Мадина Байрамукова посмотрела на свежие снимки знаменитости, после чего поставила ей диагноз. По внешним признакам специалист определила у Бледанс птоз молочных желез — опущение груди из-за растяжения тканей. Она считает, что актрисе нужно сделать еще одну операцию.

"Эвелине Бледанс показана повторная маммопластика с подтяжкой. Безусловно, все тонкости необходимо обсуждать с пластическим хирургом во время личного приема. Одно можно сказать точно: если не уделять данной ситуации должного внимания, проблема только усугубится", — заявила в разговоре с "Собеседником" пластический хирург.

Звезда российского кинематографа хорошо выглядит в свои годы еще потому, что регулярно посещает спортзал и старается правильно питаться. Об этом она регулярно рассказывает в Instagram и делится с фанатами своими достижениями. Прислушается ли Бледанс к советам хирурга, неизвестно.