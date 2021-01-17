Игорь Крутой и его дочь посвятили друг другу татуировки

Композитор Игорь Крутой и его младшая дочь Александра посвятили друг другу татуировки. Свои наколки они сделали тайно от семьи.

Композитор Игорь Крутой и его младшая дочь Александра посвятили друг другу татуировки. Свои наколки они сделали тайно от семьи.

Маэстро решил сделать татуировку в честь своей наследницы. 17-летняя Александра давно мечтала о рисунке на коже, именитый отец ее поддержал. Свой выбор они остановили на датах рождения друг друга. Памятные наколки разместили на внутренней стороне пальцев. Об этом композитор рассказал в своем Instagram-аккаунте.

"Сашка ходит с торжественным видом, считая, что мы с ней породнились на каком-то новом уровне", — сказал Игорь Крутой на видео в микроблоге.

На кадрах видно, что девушка и ее отец абсолютно счастливы. Оба улыбаются и показывают в камеру "обколотые" пальцы. Звездный папа поцеловал дочь в щеку, на что она сказала: "Это любовь навсегда".

Трогательный видеоролик впечатлил подписчиков. Они выразили восхищение смелости и оригинальности Игоря Крутого и его наследницы. Также они отметили, что парочке очень повезло друг с другом, и назвали композитора "лучшим папой".