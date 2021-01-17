Манукян считает незаконные митинги в Хабаровске режиссерской постановкой

Ситуация в Хабаровске становится спокойнее, поскольку количество участников незаконных митингов уменьшается, сообщил блогер Вадим Манукян.

Ситуация в Хабаровске становится спокойнее, поскольку количество участников незаконных митингов уменьшается, сообщил блогер Вадим Манукян.

Очередная незаконная акция в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрала около 40 человек. Манукян, комментируя ситуацию изданию "НьюИнформ", сказал, что в законодательство надо добавить более строгие пункты против провокаторов.

Блогер считает, что незаконные митинги в Хабаровске были срежиссированы. По его мнению, сложно представить, что такое большое количество людей будет защищать политика, которому предъявлены тяжелые обвинения.

"Я не знаю, с какой целью создавались массовые безобразия, но хорошо, что сейчас все затихает», — сказал Вадим Манукян.

Эксперт также назвал поведение участников акций безответственным, так как устраивать массовые протесты во время пандемии коронавируса небезопасно.