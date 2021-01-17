Затонувший сухогруз принадлежит украинскому оператору Tesoro Marine LLC

Владельцем судна Arvin, которое потерпело крушение у берегов Турции, является украинский оператор. На его борту находились 15 человек, из которых только двое — граждане РФ.

Владельцем судна Arvin, которое потерпело крушение у берегов Турции, является украинский оператор. На его борту находились 15 человек, из которых только двое — граждане РФ.

Оператором сухогруза является украинская компания Tesoro Marine, а владельцем судна — Arvin Shipping LTD. Сухогруз построили больше 40 лет назад, он приписан к порту Астрахань.

Затонувшее в Черном море судно ходило под флагом тихоокеанского государства Палау. В настоящее время спасательную операцию пришлось приостановить из-за плохих погодных условий. Пока удалось спасти шесть человек.

Поиски людей пока продолжат с воздуха при помощи вертолетов, заявил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.