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16:29   17 Января 2021
Происшествия

Затонувший сухогруз принадлежит украинскому оператору Tesoro Marine LLC

Затонувший сухогруз принадлежит украинскому оператору Tesoro Marine LLC

Владельцем судна Arvin, которое потерпело крушение у берегов Турции, является  украинский оператор.  На его борту находились 15 человек, из которых только двое — граждане РФ.

Оператором сухогруза является украинская компания Tesoro Marine, а владельцем судна — Arvin Shipping LTD. Сухогруз построили больше 40 лет назад, он приписан к порту Астрахань.

Затонувшее в Черном море судно ходило под флагом тихоокеанского государства Палау. В настоящее время спасательную операцию пришлось приостановить из-за плохих погодных условий. Пока удалось спасти шесть человек.

Поиски людей пока продолжат с воздуха при помощи вертолетов, заявил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

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#украина #турция #моряки #сухогруз

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