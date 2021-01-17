Ответ Германии по делу Навального не удовлетворил МИД РФ

Российские эксперты получили ответ Германии по блогеру Алексею Навальному, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российские эксперты получили ответ Германии по блогеру Алексею Навальному, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что увидела заголовки, в которых сказано якобы Германия ответила на все вопросы РФ. Однако это не соответствует действительности. По ее словам, специалисты проанализировали переданный материал и сообщили, что в нем содержатся данные, которые отвечают на задаваемые вопросы.