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16:24   17 Января 2021
Политика

Ответ Германии по делу Навального не удовлетворил МИД РФ

Ответ Германии по делу Навального не удовлетворил МИД РФ

Российские эксперты получили ответ Германии по блогеру Алексею Навальному, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что увидела заголовки, в которых сказано якобы Германия ответила на все вопросы РФ. Однако это не соответствует действительности. По ее словам, специалисты проанализировали переданный материал и сообщили, что в нем содержатся данные, которые отвечают на задаваемые вопросы.

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#россия #захарова #германия

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