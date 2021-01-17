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16:13   17 Января 2021
Происшествия

Спасатели пытаются вытащить со скал двух членов экипажа затонувшего сухогруза

Спасатели пытаются вытащить со скал двух членов экипажа затонувшего сухогруза

Спасательная операция сейчас происходит на скалах, на которых находятся два члена экипажа сухогруза, затонувшего возле берегов Турции.

Корабль с 15 членами экипажа на борту потерпел крушение в Черном море, сообщает агентство Anadolu. Инцидент произошел возле турецкой провинции Бартын.

Губернатор Синан Гюнер ранее сообщил о двух погибших членах экипажа сухогруза. Также известно о пяти спасенных моряках.

Операцию по спасению людей осложняют неблагоприятные погодные условия на месте крушения сухогруза.

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