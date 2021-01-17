Спасатели пытаются вытащить со скал двух членов экипажа затонувшего сухогруза

Спасательная операция сейчас происходит на скалах, на которых находятся два члена экипажа сухогруза, затонувшего возле берегов Турции.

Спасательная операция сейчас происходит на скалах, на которых находятся два члена экипажа сухогруза, затонувшего возле берегов Турции.

Корабль с 15 членами экипажа на борту потерпел крушение в Черном море, сообщает агентство Anadolu. Инцидент произошел возле турецкой провинции Бартын.

Губернатор Синан Гюнер ранее сообщил о двух погибших членах экипажа сухогруза. Также известно о пяти спасенных моряках.

Операцию по спасению людей осложняют неблагоприятные погодные условия на месте крушения сухогруза.