Трамп забрал записи переводчика со встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп забрал записи переводчика, который находился на его встрече с российским лидером Владимиром Путиным в 2017 году. Об этом сообщают СМИ.

Президент США Дональд Трамп забрал записи переводчика, который находился на его встрече с российским лидером Владимиром Путиным в 2017 году. Об этом сообщают СМИ.

У американского лидера есть привычка разрывать и выкидывать документы, и сотрудникам администрации не раз приходилось сидеть и склеивать их. Сотрудники Трампа сами нередко пользовались личной электронной почтой, что тоже не особо рекомендовано аналитиками.

Агентство Ассошиэйтед Пресс пишет, что из-за частичного сохранения документов в истории президентства Трампа может "остаться дыра". Также Трамп "конфисковал" записи переводчика, который присутствовал на его встрече с Путиным.