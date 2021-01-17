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16:11   17 Января 2021
Политика

Трамп забрал записи переводчика со встречи с Путиным

Трамп забрал записи переводчика со встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп забрал записи переводчика, который находился на его встрече с российским лидером Владимиром Путиным в 2017 году. Об этом сообщают СМИ.

У американского лидера есть привычка разрывать и выкидывать документы, и сотрудникам администрации не раз приходилось сидеть и склеивать их. Сотрудники Трампа сами нередко пользовались личной электронной почтой, что тоже не особо рекомендовано аналитиками.

Агентство Ассошиэйтед Пресс пишет, что из-за частичного сохранения документов в истории президентства Трампа может "остаться дыра". Также Трамп "конфисковал" записи переводчика, который присутствовал на его встрече с Путиным.

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#путин #трамп #переводчик

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