Ограничение доступа к программе "Постскриптум" на YouTube возмутило РКН

Роскомнадзор направил письмо в Google с требованием снять ограничения с передачи "Постскриптум". Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

Роскомнадзор направил письмо в Google с требованием снять ограничения с передачи "Постскриптум". Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

Согласно полученной информации, видеохостинг YouTube ограничил доступ к выпуску передачи, которую разместили 26 декабря 2020 года. Администрация расценила ролик как "неприемлемый". Кроме того, посмотреть выпуск передачи могут только зарегистрированные пользователи, которым исполнилось 18 лет.

Российский регулятор в письме обратил внимание на то, что видеоматериал не содержит запрещенной информации. Плюс ко всему, в выпуске обсуждаются традиционные для программы политические темы. Роскомнадзор также отметил, что подобные действия YouTube являются попыткой ограничить права граждан и не допустить к материалам российских СМИ.

Ранее стало известно, что туристы в Крыму жалуются на то, что некоторые сервисы Google не работают на территории полуострова.