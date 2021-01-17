Китайские ученые нарушили требования ВОЗ при работе с летучими мышами

Ученые из лаборатории Уханя собирали образцы в пещерах с зараженными COVID-19 летучими мышами без необходимой защиты. Такое признание сделал уханьский вирусолог.

Ученые из лаборатории Уханя собирали образцы в пещерах с зараженными COVID-19 летучими мышами без необходимой защиты. Такое признание сделал уханьский вирусолог.

Согласно заявлению ученого, летучая мышь укусила его в ходе исследований в 2017 году. Вирусолог сравнил зубы животного с острыми иглами. Летучая мышь прокусила ему перчатку, однако он был привит от бешенства, поэтому не придал значения происшествию.

Уханьские ученые взаимодействовали с переносящими атипичную пневмонию SARS летучими мышами без защитных масок и другой необходимой защиты, сообщили в китайских СМИ со ссылкой на видео с записью эксперимента. Согласно правилам ВОЗ, отказ от защитных костюмов в такой работе считается грубым нарушением.