Экстрасенс предупредила о проклятии сериала "Глухарь"

Известный экстрасенс Дарья Миронова считает, что сериал "Глухарь" продолжит приносить трагедии актерам, которые в нем снялись.

Известный экстрасенс Дарья Миронова считает, что сериал "Глухарь" продолжит приносить трагедии актерам, которые в нем снялись.

За последние несколько лет 13 героев "Глухаря" преждевременно скончались при странных обстоятельствах. Последним погибшим стал актер Дмитрий Гусев, ушедший из жизни 13 января 2021 года. Артист был найден в собственной машине. По предварительным данным, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Череду смертей участников сериала "Глухарь" экстрасенс Дарья Миронова связывает с проклятием.

"Проклят сценарий. Актерам всегда нужно помнить, что есть роковые, опасные роли, которые могут влиять на карму, судьбу, в том числе это касается "Глухаря", — сказала Миронова в беседе с Nation News.

Ведунья убеждена, что проклятие сценария будет продолжать уносить жизни участников проекта. Однако, по словам экстрасенса, от угрозы можно избавиться, поменяв название многосерийной картины. Она также отметила, что на судьбу актеров влияет карма людей, непосредственно создающих сериал: сценаристов и режиссеров. Миронова рассказала, что необходимо проследить жизнь создателей "Глухаря", поскольку их скорее всего тоже преследуют трагедии и несчастья.