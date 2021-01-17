Правоохранители РФ могут задержать Навального сразу после вылета из Берлина

Полицейские могут обеспечить фигуранту дела "Ив Роше" блогеру Алексу Навальному защиту после вылета из Берлина.

Полицейские могут обеспечить фигуранту дела "Ив Роше" блогеру Алексу Навальному защиту после вылета из Берлина.

Сотрудники органов правопорядка обязаны задержать Алексея Навального и имеют на это законные основания, заявил российский публицист, доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов в эфире канала "Соловьев LIVE". По его словам, само задержание может произойти уже на борту самолета, передает Федеральное агентство новостей.

Постановлением московского управления Федеральной службы исполнения наказаний, полиции поручается задержать основателя признанного иноагентом на территории РФ "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК).

"Как только самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы, начинается набор высоты, вот тогда можно произвести задержание лица, можно надеть на него наручники", — сказал публицист.

По его мнению, целесообразно осуществлять задержание Навального как только самолет оторвется от взлетно-посадочной полосы в ФРГ т.к. лайнер будет являться территорией России. Для этого специально резервируются места, уточнил Карнаулов.