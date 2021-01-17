Немецкий министр рассказал о судьбе "Северного потока — 2" после выборов в США

Смена власти в Соединенных Штатах не сильно повлияет на отношение Вашингтона к строительству газопровода "Северный поток — 2", считает министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Смена власти в Соединенных Штатах не сильно повлияет на отношение Вашингтона к строительству газопровода "Северный поток — 2", считает министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства выразил мнение, что позиция США в отношении газовой магистрали будет оставаться скептической и при новом президенте. Однако Германия намерена продолжать переговоры по этому вопросу, отметил Маас в интервью, которое опубликовано в газете Bild am Sonntag.

Парламент земли Мекленбург — Передняя Померания ранее создал фонд, одной из задач которого является поддержка подрядчиков российско-немецкого газопровода "Северный поток — 2". Хайко Маас подчеркнул, что этот проект не является инициативой федерального правительства.