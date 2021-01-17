53-летняя Николь Кидман похвасталась формами в откровенном наряде

Голливудская звезда Николь Кидман восхитила поклонников роскошной фигурой. Она выложила фото в откровенном топике без нижнего белья.

Голливудская звезда Николь Кидман восхитила поклонников роскошной фигурой. Она выложила фото в откровенном топике без нижнего белья.

Смелый снимок появился в Instagram-аккаунте актрисы. Она надела облегающий белый топ, который обнажил все достоинства ее фигуры. От нижнего белья она решила отказаться. Старомодные джинсы актриса приспустила вниз, показав идеальный, плоский живот. Австралийская артистка позирует в открытом травяном поле на фоне желтеющего леса.

"Фермерская девушка", — подписала Кидман публикацию в микроблоге.

Подписчики оказались в восторге от нового фото звезды. Они оценили точеную фигуру актрисы и сделали ей множество комплиментов на разных языках мира. Многие назвали свою любимицу королевой, а некоторые поклонники даже признались ей в любви. За три дня публикация набрала около 400 000 лайков.

Ранее стало известно, что одна из последних ролей Кидман негативно повлияла на ее душевное здоровье. Актриса жаловалась, что не всегда различала игру и реальность во время работы над сериалом "Отыграть назад".