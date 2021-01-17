Турецкий фрегат примет участие в поиске пропавших при крушении российского сухогруза

Фрегат Военно-морских сил Турции будет задействован в поисково-спасательной операции на месте крушения российский сухогруза. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

Фрегат Военно-морских сил Турции будет задействован в поисково-спасательной операции на месте крушения российский сухогруза. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

Ранее власти Турции сообщили, что в Черном море у берега турецкой провинции Бартын затонул сухогруз с российским флагом. На борту затонувшего судна находились 13 человек — все граждане России. К настоящему моменту спасены пять человек, обнаружены тела двух погибших. Начата спасательная операция по спасению экипажа затонувшего сухогруза, однако ее осложняют неблагоприятные погодные условия.