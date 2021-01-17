Российские танки Т-90 вытеснили американские Abrams из Ирака

Иракские военные планируют отказаться от американских танков Abrams в пользу российских Т-90.

Иракские военные планируют отказаться от американских танков Abrams в пользу российских Т-90.

Российская военная техника подтвердила свою эффективность в ходе боевых действий против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на Ближнем Востоке. С 2014 года Ирак активно закупает российские ударные вертолеты Ми-28НЭ и Ми-35, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, зенитные комплексы "Панцирь-С1Э" и танки Т-90,

Новейшие образцы российской техники приняли участие в параде по случаю юбилея Вооруженных сил Ирака. При этом ранее в парадных мероприятиях принимали участие танки M1A2 Abrams, которые стояли на на вооружении 9-й бронетанковой бригады иракской армии.

Активная закупка Ираком российской техники вызвала негодование у американской стороны, после чего Пентагон прекратил обслуживание иракских Abrams. Большая часть американских танков была выведена из строя и отправлена на армейские склады, а военные начали активно осваивать Т-90, который стал одним из символов разгрома террористов ИГ, передает MK.Ru.