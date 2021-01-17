Пять моряков спасены с затонувшего у берегов Турции российского сухогруза

Руководство турецкой провинции Бартын сообщило, что количество спасенных российских моряков с затонувшего сухогруза возросло до пяти.

Руководство турецкой провинции Бартын сообщило, что количество спасенных российских моряков с затонувшего сухогруза возросло до пяти.

Ранее появилась информация, что сухогруз под российским флагом затонул в Черном море возле побережья Турции. Сообщается, что на борту находилась команда из 15 человек.

Ранее сообщалось, что два члена экипажа погибли.

Губернатор турецкой провинции сообщил, что проведение операции по спасению моряков осложняется плохими погодными условиями.