Омбудсмен Украины одобрила планы ЛДНР передать удерживаемых лиц Киеву

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о готовности принять удерживаемых лиц без посредников. Об этом она написала в Facebook.

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о готовности принять удерживаемых лиц без посредников. Об этом она написала в Facebook.

Полпреды ЛДНР в Трехсторонней контактной группе Владислав Дейнего и Наталья Никонорова сообщили, что готовы передать Киеву группу удерживаемых лиц. Также они пожелали, чтобы посредником в процессе выступил депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Украинский омбудсмен поприветствовала решение представителей республик. Кроме того, она выразила готовность поспособствовать процессу и продолжить взаимное освобождение удерживаемых лиц, но без посредников.

Ранее стало известно, что Владислав Дейнего и Наталья Никонорова обвинили президента Украины Владимира Зеленского в распространении дезинформации о Донбассе международному сообществу.