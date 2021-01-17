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14:58   17 Января 2021
Политика

Омбудсмен Украины одобрила планы ЛДНР передать удерживаемых лиц Киеву

Омбудсмен Украины одобрила планы ЛДНР передать удерживаемых лиц Киеву

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о готовности принять удерживаемых лиц без посредников. Об этом она написала в Facebook.

Полпреды ЛДНР в Трехсторонней контактной группе Владислав Дейнего и Наталья Никонорова сообщили, что готовы передать Киеву группу удерживаемых лиц. Также они пожелали, чтобы посредником в процессе выступил депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Украинский омбудсмен поприветствовала решение представителей республик. Кроме того, она выразила готовность поспособствовать процессу и продолжить взаимное освобождение удерживаемых лиц, но без посредников.

Ранее стало известно, что Владислав Дейнего и Наталья Никонорова обвинили президента Украины Владимира Зеленского в распространении дезинформации о Донбассе международному сообществу.

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