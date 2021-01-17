Американская соцсеть хочет обезопасить Байдена в день инаугурации

Штурм Капитолия Соединенных Штатов стал причиной закрытия в Facebook рекламы с оружием. Информацию об этом передают американские СМИ.

Штурм Капитолия Соединенных Штатов стал причиной закрытия в Facebook рекламы с оружием. Информацию об этом передают американские СМИ.

Администрация социальной сети Facebook закрыла рекламу оружия и средств защиты из-за опасения за избранного президента США Джо Байдена. По информации СМИ, в соцсети не будут размещаться рекламные объявления с оружием, боеприпасами и глушителями. Причиной такой инициативы послужила скорая инаугурация Байдена. Демократ со дня на день вступит в должность руководителя Соединенных Штатов.

Журналисты отмечают, что реклама аксессуаров для оружия исчезла из Facebook сразу после захвата Капитолия в США.